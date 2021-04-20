İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayisi (IAI), Barak ER adı verilen füze hava savunma sisteminin seri üretimine geçildiğini açıkladı.

Füzelerin, balistik füze tehditlerine karşı, savaş uçakları, insansız hava araçları, helikopterlerle başa çıkabildiği ve savaş gemilerine de yerleştirilme imkanının olduğu vurgulandı.

Söz konusu Barak ER füzelerinin uzun süredir İsrail hava kuvvetlerinin kullandığı 35 ile 70 kilometre menzilli hava savunma sistemine katkı sağlayacağı bilgisi paylaşıldı