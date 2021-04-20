Myanmar’da bir haber sitesine açıklama yapan işçi hakları savunucusu Ye Naing Win, 1 Şubat darbesinden bu yana, tanınmış tekstil firmalarının çoğunun ülkedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Win, koronavirüs salgınının etkisiyle zaten kötüye giden sektörün, darbe nedeniyle daha da küçüldüğünü söyledi. Ülke çapında 700 bin kişiye istihdam sağlayan tekstil sektöründe en az 200 bin kişinin işsiz kaldığını dile getirdi.

Fabrikaların yarısı faaliyeti durdurdu

Darbenin ardından yaşanan istikrarsızlık ortamının yatırımcıları da tedirgin ettiğine değinen Win, Myanmar'daki tekstil fabrikalarının yarısının artık faaliyette olmadığını söyledi.

Japon gazeteciye "yalan haber" suçlaması

Öte yandan dün, Yangon'da gözaltına alınan Japon gazeteci Kitazumi Yuki'ye, yargılandığı askeri mahkemede "yalan haber yayarak ceza hukukunu ihlal etme" suçlaması yapıldı.

Myanmar ordusunun yayın organlarından MRTV'deki haberde, hakkındaki suçlamaların onaylanması durumunda Nikkei gazetesi çalışanı Yuki'nin 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı duyuruldu.

45 yaşındaki gazeteci Yuki'nin, Yangon'daki Insein Cezaevinde tutulduğu kaydedildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

738 kişi hayatını kaybetti

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalesi sonucu 738 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.