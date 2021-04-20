Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde ülke genelindeki hayırseverlerin yaptığı bağışlar, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla dünyanın farklı coğrafyalarındaki çok sayıda insanın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

TDV, Nepal’de 250 aileye ulaştı

Birçok ülkede olduğu gibi Nepal'de de zor şartlarda yaşayan ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan TDV gönüllüleri, hazırlanan yardım kolilerini Nepalgunj şehrindeki ailelere dağıtmaya başladı.

Bölgedeki halk tarafından coşkuyla karşılanan TDV görevlileri, gıda paketlerini ve çeşitli hediyeleri farklı mahallelerdeki 250 aileye ulaştırdı.

"Bu yıl da bizi yalnız bırakmadılar"

TDV ile birlikte çalışan İslami Sangh Nepal Organizasyonu'nun Nepalgunj Sorumlusu Obaıdur Rahman Khan, tüm Türkiye'ye sevgi ve selamlarını gönderdiğini söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiklerini ifade eden Khan, yardımseverlere teşekkür etti:

"Ramazanı yaşadığımız şu günlerde TDV aracılığıyla yapılan bu yardımlar dolayısıyla Türkiye halkına çok teşekkür ederiz, minnettarız. Bizi her yıl olduğu gibi bu yıl da yalnız bırakmadılar. Türkiye sadece bizim değil tüm ihtiyaç sahiplerinin umudu konumunda. Bize yardım gönderen herkesten Allah razı olsun.”

Yardımlar ramazan boyunca Nepal’in çeşitli bölgelerindeki insanlara ulaştırılacak.