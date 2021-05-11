Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkan Vekili Berhard Franke, başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, 2020 ayrımcılık raporunu açıkladı.

Franke, 2020'de köken, cinsiyet, din, yaş ve dünya görüşü gibi sebeplerden ayrımcılığa uğradıklarını söyleyerek, şikayette bulunanların sayısının 2019’a göre yüzde 78,3 artarak 6 bin 383’e yükseldiğini anlattı.

Kronik rahatsızlığı olanlar da sorun yaşadı

2 bin 631 ile en fazla kronik rahatsızlığı bulunan ve engelli hastaların şikayette bulunduğunu anlatan Franke, bu sayının tüm şikayetlerin yüzde 41’ini oluşturduğunu vurguladı.

"Maske takamayan ya da taktığında sıkıntı yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar özellikle alışverişlerde sorun yaşıyorlar. Bu gibi insanların evlerine alışverişinin yapılıp gönderilmesi imkanlarının daha da genişletilmesi gerekir."

Franke, 2020’de etnik kökenden dolayı ayrımcılığa uğradığını söyleyerek, bu konuda 2 bin 101 şikayet aldıklarını, bunun bir önceki yıla kıyasla yüzde 78,7 artışa işaret ettiğini vurguladı.

Franke, geçen yıl şikayetlerin yüzde 17’sinin cinsiyet, yüzde 9'unun yaş, yüzde 5’inin de dini inanç sebebiyle yapıldığını anlattı. ​​​​​​​

"Irkçı ayrımcılıkla ilgili şikayetler artış gösterdi"

Bugüne kadar böyle yüksek oranda bir şikayet almadıklarını anlatan Franke, "Özellikle ırkçı ayrımcılıkla ilgili şikayetler, Hanau'daki korkunç saldırı ve Black Lives Matter protestolarının yaşandığı geçen yıl artış gösterdi. COVID-19 salgını diğer etkenlerden bir tanesi. Ayrımcılık konusunda artan bir toplumsal farkındalık gözlemliyoruz. Giderek daha fazla insan aktif olarak nitelikli danışmanlık istiyor. Bu yıl yüksek sayıda şikayet telefonla müracaat servisimizi geçici olarak durdurmamıza yol açtı. Temmuz ayı itibarıyla daha fazla personel ile telefon servisini tekrar vermeye başlayacağız" dedi.

Çoğu kişinin değişik sebeplerden dolayı şikayette bile bulunmadığını hatırlatan Franke, bu konuda çekinmeden ilgili birimlere müracaat edilmesini istedi.