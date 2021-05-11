Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 12:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını dans ederek kutladı
Burak Duvarı'nda toplanan Yahudi yerleşimciler, İsrail saldırıları sonucu Mescid-i Aksa'da çıkan yangını şarkı söyleyerek ve dans ederek kutladı.
İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu Mescidi-i Aksa avlusundaki bir ağaç alev aldı, yangın çıktı.
İsrail'in Kudüs'ü işgalinin yıl dönümünü kutlamak için Mescid-i Aksa'nın Burak Duvarı önünde toplanan aşırı sağcı Yahudiler, çıkan yangını görüp sevinç çığlıkları atmaya başladı.
Dans edip eğlenen Yahudi yerleşimciler, intikam sloganları attı.
Etiketler: İsrail Mescid-i Aksa
Sıradaki Haber
Macaristan ile Türkiye'nin aşı sertifikası anlaşması nasıl işleyecek?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz