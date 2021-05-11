Kazak Devlet Sanat Üniversitesi Öğretim Üyesi Dosım Maksutov, Abdurrahim Karakoç'un unutulmaz eseri Mihriban’ı çaldı.

Kazak müzisyen, bestesini Musa Eroğlu’nun yaptığı eseri geleneksel kıyafetle, Kazak ve Türk bayrağı görüntüleri eşliğinde seslendirdi.

Dombra ile söyledi

Elinde ise Kazak Türklerinin geleneksel sazı dombra vardı.

Orta Asya Türk müzik kültürünün en önemli sazlarından biri olan dombra, Kazak Türklerinin de sembollerinden.