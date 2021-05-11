Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 12:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dombra ile Mihriban'ı çaldı
Kazakistan'da müzisyen Dosım Maksutov, Abdurrahim Karakoç'un unutulmaz eseri Mihriban parçasını, Kazak Türklerinin geleneksel sazı olan dombra ile çaldı.
Kazak Devlet Sanat Üniversitesi Öğretim Üyesi Dosım Maksutov, Abdurrahim Karakoç'un unutulmaz eseri Mihriban’ı çaldı.
Kazak müzisyen, bestesini Musa Eroğlu’nun yaptığı eseri geleneksel kıyafetle, Kazak ve Türk bayrağı görüntüleri eşliğinde seslendirdi.
Dombra ile söyledi
Elinde ise Kazak Türklerinin geleneksel sazı dombra vardı.
Orta Asya Türk müzik kültürünün en önemli sazlarından biri olan dombra, Kazak Türklerinin de sembollerinden.
Etiketler: Kazakistan
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