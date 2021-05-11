Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 329 bin 942 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 3 bin 876 ölüm kaydedildi.

Günlük vaka sayısı son 14 günün en düşük seviyesine geriledi. Hindistan'da en son 27 Nisan'da 323 bin 144 vaka kaydedilmişti.

Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 22 milyon 992 bin 517’ye, toplam can kaybı sayısı 249 bin 992 oldu.

Ülkede 3 milyon 715 bin 221 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede 24 saate yaklaşık 2,5 milyon aşı yapıldı

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor. Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da son 24 saate yaklaşık 2,5 milyon aşı yapıldı.

Ülkede aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana yaklaşık 172 milyon 710 bin 66 bin doz aşı yapılsa da kampanya, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hastalığı atlatanlarda ortaya çıkan göz hastalığı tedirginlik yaratıyor

Öte yandan ülkede artan vakalarla birlikte, "siyah mantar" olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz" vakalarının artması endişeye yol açıyor.

Mumbai'de görevli göz doktoru Akşay Nair, BBC'ye yaptığı açıklamada, nisan ayında COVID-19 tedavisi görmüş 40 hastada bu rahatsızlığa rastladığını belirtti.

Önceki 2 yıl boyunca yalnızca 10 mukormikoz hastasını tedavi ettiğini vurgulayan Doktor Nair, hastalığın koronavirüs hastalarına uygulanan steroid destekli tedavilerin yan etkisi olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Nair, nisandan bu yana tedavi ettiği 40 hastadan 11'inin ölümcül olabilen mantar hastalığının yayılmasını önleyebilmek için yayılmanın olduğu tek gözünü ameliyatla aldırdığını ifade etti.