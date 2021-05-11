Mescid-i Aksa'ya destek gösterilerine katılan 98 Filistinli gözaltında
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto etmek için düzenlenen gösterilere katılan 98 İsrail vatandaşı Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail yönetimi, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bölgelere polis takviyesi yapacak.
Filistinliler, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da nöbet tutanlara saldırmasını protesto etmek amacıyla dün akşam ülkenin birçok bölgesinde gösteriler düzenledi.
Polis, İsrail'in kuzeyinde 67, güneyindeki Rahat kentinde de 31 kişinin çeşitli iddialar nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.
Gözaltılara gerekçe olarak söz konusu kişilerin dün akşam düzenlenen gösterilerde taş ve molotof kokteyli atmaları, kamu düzenini bozmaları gösterildi.
İsrail, polis takviyesi yapacak
Öte yandan İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'daki saldırılara yönelik protestoların artması nedeniyle İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı kent ve beldelere polis takviyesi yapma kararı aldı.
Plastik mermilerle müdahale
Fanatik Yahudilerin "Kudüs Günü" kapsamında dün Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeyi planlaması üzerine binlerce Filistinli sabah namazından itibaren Harem-i Şerif'te nöbet tutmaya başlamıştı.
İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı basarak, nöbet tutan Filistinlilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisinin dün Doğu Kudüs'teki müdahaleleri nedeniyle 520 kişi yaralandı.
AA editörü TRT Haber canlı yayınında İsrail saldırısına uğradı
Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz da TRT Haber canlı yayınında İsrail şiddetini anlatırken birden yayın bağlantısı koptu.
Turgut Alp Boyraz, tam o an gerçekleşen İsrail müdahalesi sırasında bacağından yaralandı.