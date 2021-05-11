Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, TRT Haber canlı yayınında İsrail şiddetini anlatıyordu ve birden yayın bağlantısı koptu.

Turgut Alp Boyraz, tam o an gerçekleşen İsrail müdahalesi sırasında bacağından yaralandı.

"Çok yoğun bir şekilde plastik mermilerle ateş ettiler"

Boyraz, TRT Haber ekranlarında İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarını şu sözlerle aktarıyordu:

"Plastik mermilerle müdahale ediyorlar, ses bombaları attılar ve çok yoğun bir şekilde plastik mermilerle ateş ettiler. Yaklaşık 1 saattir yaralananlar vardı, birçok kişi başından vuruldu."

O sırada plastik mermilerden 2'si, gazeteci Turgut Alp Boyraz'ın bacağına isabet etti.

[AA’nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu. | Fotoğraf: AA]

Hafif yaralanan Boyraz'a sağlık ekipleri yardımcı oldu.

Turgut Alp Boyraz 3 gün önce de İsrail polisinin saldırısında yaralanmıştı.