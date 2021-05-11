Anadolu Ajansı editörü TRT Haber canlı yayınında İsrail saldırısına uğradı
Ramazan ayında Filistinlilere saldırılarını artıran İsrail, gazetecileri de hedef alıyor. TRT Haber'e canlı yayınla bağlanan Anadolu Ajansı Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail müdahalesi sırasında bacağından yaralandı.
Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, TRT Haber canlı yayınında İsrail şiddetini anlatıyordu ve birden yayın bağlantısı koptu.
Turgut Alp Boyraz, tam o an gerçekleşen İsrail müdahalesi sırasında bacağından yaralandı.
"Çok yoğun bir şekilde plastik mermilerle ateş ettiler"
Boyraz, TRT Haber ekranlarında İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarını şu sözlerle aktarıyordu:
"Plastik mermilerle müdahale ediyorlar, ses bombaları attılar ve çok yoğun bir şekilde plastik mermilerle ateş ettiler. Yaklaşık 1 saattir yaralananlar vardı, birçok kişi başından vuruldu."
O sırada plastik mermilerden 2'si, gazeteci Turgut Alp Boyraz'ın bacağına isabet etti.
Hafif yaralanan Boyraz'a sağlık ekipleri yardımcı oldu.
Turgut Alp Boyraz 3 gün önce de İsrail polisinin saldırısında yaralanmıştı.