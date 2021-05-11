Çin’in Chengdu şehrinde bir kişi elektrikli motosikletiyle asansöre bindi ve o sırada motosiklet bir anda alev aldı. İçeridekiler panikle kapıyı açmaya çalışsa da başaramadı.

5 kişi yaralandı

Olay yerine giden itfaiye ekipleri içeride mahsur kalanları kurtardı. Asansördeki biri bebek 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Ambulanslar yaralananları ilk müdahaleyi yapıp hastaneye taşıdı.

Elektrikli motorun neden alev aldığı ise henüz netlik kazanmadı.