Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 10:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elektrikli motosiklet asansörde alev aldı
Çin'de bir asansörde aniden alev alan elektrikli motosiklet, biri bebek 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Çin’in Chengdu şehrinde bir kişi elektrikli motosikletiyle asansöre bindi ve o sırada motosiklet bir anda alev aldı. İçeridekiler panikle kapıyı açmaya çalışsa da başaramadı.
5 kişi yaralandı
Olay yerine giden itfaiye ekipleri içeride mahsur kalanları kurtardı. Asansördeki biri bebek 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Ambulanslar yaralananları ilk müdahaleyi yapıp hastaneye taşıdı.
Elektrikli motorun neden alev aldığı ise henüz netlik kazanmadı.
Etiketler: Çin
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