Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Komiseri Vekili Dr.Janet Woodcock, Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısı verilerinin çok sıkı denetimden geçtiğine belirterek, "Aşılama yaşının genişletilmesi, salgının bitirilerek bizi hayatın normale dönülmesine yaklaştıracak" dedi.

Woodcock, onay sürecinin tamamlanmasından sonra eyaletlerin, sonbaharda okullar açılmadan ortaokul öğrencilerine COVID-19 aşısı yapmaya başlayabileceğini vurguladı.

Birkaç gün içinde dağıtım başlayabilir

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) aşılama tavsiye komitesinin de yarın toplanarak Pfizer/BioNTech aşısının çocuklara uygunluğunu değerlendireceği ve onaylaması halinde birkaç gün içinde aşı dozlarının dağıtımına başlanabileceği aktarıldı.

"12-15 yaş arasında yüzde 100 etkin"

ABD ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile 25 Mart’ta, 6 ay ile 11 yaş aralığındaki çocuklarda COVID-19 aşı denemelerine de başlandığını açıklamıştı.

Bundan bir süre önce de Pfizer/BioNTech, ABD'de 12 ila 15 yaş grubundaki 2 bin 260 kişi üzerinde yaptığı klinik çalışmanın yüzde 100 etkinlik gösterdiğini duyurmuştu