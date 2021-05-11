Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son saldırıların ardından 3 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 24'e yükseldi.

Sivil Savunma ekiplerinden bir yetkili, son saldırılardaki can kaybının Gazze'nin batısındaki bir evde yaşandığını, ev halkından hayatını kaybeden 3 kişiden birinin kadın, bir diğerinin de engelli bir Filistinli olduğunu söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 21 kişinin şehit olduğunu, 95 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Pazartesi gecesi geç saatlerde, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

#SONDAKİKA

İsrail, Gazze şeridine hava saldırısı düzenledi. Filistin Medyası, hava saldırısında 3 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. pic.twitter.com/2wBtaM7rFp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2021

İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiğini açıklamıştı.