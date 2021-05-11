Shionogi Başkanı Isao Teşirogi, koronavirüs aşısıyla ilgili çevrim içi basın toplantısı düzenledi.

Teşirogi, şartların elvermesi halinde bu yıl COVID-19 aşısı üretimini tamamlayarak piyasaya sürebileceklerini söyleyerek, "Firma güçlü yatırım yoluyla COVID-19 salgınının bir an önce kontrol altına alınması için katkıda bulunmak istiyor" dedi.

Japon üretimi ilk COVID-19 aşısı olacak

Üretilip piyasaya sürülmesi halinde Shionogi aşısı, Japon üretimi ilk COVID-19 aşısı olacak.

Kyodo ajansının haberinde aşının etkisi ve güvenilirliğinin saptanmasını kapsayan testlerin düzenlenmesi için Japon üreticinin, Sağlık Bakanlığı ile müzakere halinde olduğunu anlatıldı.

Shionogi, yıllık 10 milyon kişinin aşılanmasını kapsayacak doz miktarı için üretim hattını tamamladı. Firma üretim hattı kapasitesini artırmayı hedefliyor.