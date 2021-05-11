Aralık 2020'de başvurusu yapılan ABD'li Eli Lily üretimi romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib", koronavirüs tedavisi için Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığınca uygun bulundu.

Japonya hükümeti COVID-19 tedavisinde şimdiye kadar "Remdesivir" ve "steroid dexamethasone" ilaçlarının kullanımını da onaylamıştı.

"Baricitinib" hapları, günde bir kez ve takviye oksijene ihtiyaç duyan yetişkin hastalara "Remdesivir" ilacıyla beraber kullanılacak. Hamilelerin hapları kullanmaması tavsiye edildi.