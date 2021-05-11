Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 07:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lod'da İsrailli bir kişi ateş açtı: Yaralanan Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tel Aviv'in güneydoğusundaki Lod kentinde İsrailli silahlı bir kişi ateş açtı. Saldırıda yaralanan 3 Filistinliden biri hayatını kaybetti.
İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, açılan ateş sonucu yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan diğer 2 kişiden birinin durumu da ağır.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırı bir İsrailli tarafından gerçekleştirildi.
Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananların ardından İsrail'de Araplara ait birçok yerleşim bölgesinde Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlenmiş, gösterilere katılan çok sayıda Filistinli de İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.
İsrail basınında geçen bilgilere göre, Lod kentinde Kudüs'e destek gösterileri sırasında, İsrail polisi 16 Filistinli göstericiyi gözaltına aldı.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail Kudüs
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