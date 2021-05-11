Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 04:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katar Emiri Temim, Suudi Arabistan'ı ziyaret etti
[Fotoğraf: Reuters]
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan'a ziyarette bulundu.
Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cidde'deki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'nda Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından karşılandı.
Şeyh Temim ve Veliaht Prens, Cidde'deki Selam Sarayı'ndaki görüşmede, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin çeşitli alanlarda geliştirilmesinin imkanlarını ele aldı.
Görüşmede bölgesel ve uluslararası konulardaki gelişmeler ve bu yönde gösterilen çabalar masaya yatırıldı.
Bu ziyaret, Körfez uzlaşısının ardından Katar Emiri Al Sani'nin Suudi Arabistan'a düzenlediği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.
Etiketler: Suudi Arabistan Katar
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