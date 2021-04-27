Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, ocak ayındaki Ula Zirvesi'nde sağlanan uzlaşının ardından 2'nci defa Katar'a gelen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Emir Temim tarafından başkent Doha'daki El-Bahr Sarayında kabul edildi.

Bin Ferhan, görüşmede Şeyh Temim'e Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in mesajını iletti.

[Fotoğraf: Katar Emirlik Divanı via AA]

Mesajda, Kral Selman'ın, Şeyh Temim'e başarı temennisinde bulunduğu ve onu Suudi Arabistan'a davet ettiği ifade edildi.

Katar Emiri de Dışişleri Bakanı aracılığıyla Kral Selman'a sağlıklı uzun ömür dileklerini iletti.

Bin Ferhan Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de bir araya geldi.

Katar haber ajansı QNA'ya göre görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusu ele alındı.

Bin Ferhan, 5 Ocak'taki KİK zirvesinin ardından ilk defa 8 Mart'ta geldiği Katar'da, Emir Temim'e Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in "ikili ilişkileri güçlendirmeye ilişkin mesajını" iletmişti.

Körfez'de 3,5 yıl sonra varılan uzlaşı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar ise bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.