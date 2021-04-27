Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 7 ölü, 70 yaralı
[Harita: TRT Haber]
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Pagman ilçesinde iki yolcu otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.
Pagman ilçesinin Argendi bölgesinde iki yolcu otobüsü çarpıştı.
Kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, kazanın sürücülerin dikkatsizliği yüzünden yaşandığını söyledi.
Öte yandan 23 Nisan'da ülkenin Zabul vilayetinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Afganistan Trafik Trafik Kazası
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