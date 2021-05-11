Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 03:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı
İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yeniden vurduğu açıklandı.
İsrail savaş uçakları Gazze'nin çeşitli bölgelerini bombalamaya devam ediyor.
Son saldırıda savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan liman bölgesini vurdu.
Yine kentin batı kesimlerindeki direniş güçlerine ait bir nokta da İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı.
Kentin kuzeyindeki direniş gruplarından birine ait bir başka nokta da bombalandı. Kuzeydeki bölgenin hedef alınmasının ardından direniş gruplarından roket atışlarıyla karşılık verildi.
Son saldırılara ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.
Son Haberler
- 04:21
- 03:48
- 03:16
- 03:07
- 03:00
Sıradaki Haber
Ürdün Dışişleri Bakanı: Kudüs kırmızı çizgimizdir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz