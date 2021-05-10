İsrail yeniden Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı
İsrail polisi şiddet olaylarını tırmandırıyor. İsrail güçleri, akşam namazının ardından Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı. Saldırılar sırasında atılan bombalar avludaki bir ağacı yaktı.
İsrail güçleri bir kez daha Mescid-i Aksa'daki namaz kılan cemaati hedef aldı. İsrail polisleri ses bombalarıyla saldırdı.
Filistinli gençler ile İsrail polisi arasında Mescid-i Aksa’nın güney batısındaki El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı önünde tartışma ve sürtüşme yaşandı. Yaralananlar arasında gazetecilerin olduğu ifade edildi.
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da terör estirdi.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2021
Polisler, akşam namazı çıkışında cemaate saldırdı. Saldırılar sırasında atılan bombalar avludaki bir ağacı yaktı. pic.twitter.com/haQKjRCqqE
İsrail polisinin saldırığı esnasında yangın çıktı. Bir ağaç alevler içinde kaldı.
Fanatik Yahudiler saldırı hazırlığında
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’nın Burak (Ağlama) Duvarı bölgesinde kutlamalar yaptığı açıklandı. İsrail polisinin saldırısının kısa sürdüğü ve şu anda gergin bir bekleyişin hakim olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde de Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldıran İsrail güçleri yüzlerce kişiyi yaralamıştı.
Filistinliler Harem-i Şerif’i korumak istedi
Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.
Filistinliler, gösteriden sonra fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı.
Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.