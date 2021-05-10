İsrail'in hava saldırısında 24 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail güçleri Gazze şeridine hava saldırısı başlattı. Filistinli yetkililer, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 24 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 103 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in hava saldırısının Gazze Şeridi'ndeki Beyt Hanun bölgesine gerçekleştiği açıklandı.
Filistinli yetkililer, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 24 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda 103 kişi yaralandı. Ağır yaralıların da olduğu açıklandı.
Saldırıda bir caddenin de hedef alındığı, bir motosikletin vurulduğu, birçok kişinin yaralandığı ifade edildi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2021
İsrail, Gazze şeridine hava saldırısı düzenledi. Filistin Medyası, hava saldırısında 3 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. pic.twitter.com/2wBtaM7rFp
Yaralılar, tedavi edilmek üzere Beyt Lahya kentindeki Endonezya Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye gelen bir kadın, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
Yaralı sayısı arttı
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırısında yaralı sayısı 331’e çıktı.
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