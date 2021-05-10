İsrail'in hava saldırısının Gazze Şeridi'ndeki Beyt Hanun bölgesine gerçekleştiği açıklandı.

Filistinli yetkililer, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 24 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda 103 kişi yaralandı. Ağır yaralıların da olduğu açıklandı.

Saldırıda bir caddenin de hedef alındığı, bir motosikletin vurulduğu, birçok kişinin yaralandığı ifade edildi.

#SONDAKİKA

İsrail, Gazze şeridine hava saldırısı düzenledi. Filistin Medyası, hava saldırısında 3 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. pic.twitter.com/2wBtaM7rFp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2021

Yaralılar, tedavi edilmek üzere Beyt Lahya kentindeki Endonezya Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye gelen bir kadın, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Yaralı sayısı arttı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırısında yaralı sayısı 331’e çıktı.