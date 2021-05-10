Kudüs'te ilk önce siren sesleri duyulmaya başlandı. Sirenlerin ardından patlama sesi meydana geldi. Sesler, hem Kudüs'ten hem de Batı Kudüs'ten duyuldu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok bölgesine roket atıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiği belirtilirken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Roketlerden birinin Batı Kudüs'ün banliyölerinden Mevasseret Zion'da bir eve isabet ettiği ve hafif hasar oluştuğu ifade edildi.

#SONDAKİKA

Kudüs'te patlama sesi duyuldu. Gazze şeridinden Batı Kudüs ve Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi. pic.twitter.com/zVGcW5NCAg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2021

İsrail Meclisi boşaltıldı

Roket sirenlerinin çalınması nedeniyle Batı Kudüs'te korku ve panik havası yaşandı.

Sirenler nedeniyle İsrail Meclisi boşaltıldı, Yahudilerin kutladığı "Kudüs günü" nedeniyle düzenlenen bayrak yürüyüşü de sonlandırıldı.

"Bu, düşmana verdiğimiz bir mesajdır"

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubyede yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğruladı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirten Ebu Ubeyde, "Bu, düşmana verdiğimiz bir mesajdır. İyice anlamalıdır ki, geri çekilirse geri çekiliriz; ileri giderse ileri gideriz" dedi.