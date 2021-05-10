Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ile Brüksel'de yaptığı görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

"İnsanların hayatlarını kurtarmak için Avrupa'ya daha verimli mekanizma gerekli"

Grandi, toplantıda, Orta Akdeniz'de son günlerde havaların ısınmasıyla Avrupa'ya gelen düzensiz göçmen sayısının artış gösterdiğini belirtti.

AB'nin, göçmen meselesinde bir mekanizmaya gereksinim duyduğunu vurgulayan Grandi, "Avrupa'nın bu konuyla ilgili öngörülebilir bir mekanizmaya ihtiyacı var. Birkaç tekneden ve mantıklı, üzerinde uzlaşılmış bir mekanizmayla yönetilebilir sayılardan bahsediyoruz. Denizde insanların hayatlarını kurtarmak için Avrupa'ya daha verimli, devlet öncülüğünde bir mekanizma gerekli" diye konuştu.

[AB'den Türkiye açıklaması] BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi: "Dünya genelinde mültecilerin yüzde 90'ı zengin ülkelerde bulunmuyor. Avrupa'dan istediğimiz şeyler, diğer ülkelerin zaten yapmakta olduğu şeyler. Yapılacak desteği görüşmeye hazırız." pic.twitter.com/I36vBB8oLn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2021

"Tüm dış sınırlar boyunca meydana gelen geri itmeleri durdurmalıyız"

Ege Denizi'nde Yunanistan sahil güvenlik botlarının sıkça uyguladığı, göçmenlerin geri itildiği olaylara da değinen Grandi, "AB'nin tüm dış sınırları boyunca meydana gelen geri itmeleri durdurmalıyız. Bu geri itmeleri soruşturacak bir mekanizmaya da ihtiyacımız var" görüşünü paylaştı.

Filippo Grandi, uygun varış düzenlemelerini dengeleyen ve yeniden yerleştirmeler yoluyla dayanışmayı da içeren bir mekanizmadan bahsettiğini kaydetti.

Grandi, "Avrupa en azından bunu hayata geçirebilir. Şunu unutmayalım. Burada mülteciler ve sığınmacılar için sorumluluğu paylaşmaktan bahsediyoruz. Dünya genelinde mültecilerin yüzde 90'ı zengin ülkelerde bulunmuyor. Bu kişiler Afrika'da, Orta Doğu'da, Asya'da. Avrupa'dan istediğimiz şey, diğer ülkelerin zaten yapmakta olduğu şeyler" ifadesini kullandı.

"Türkiye, göçmenler konusunda desteklenmeli"

Bir soru üzerine, Grandi, Türkiye'nin yıllardır en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu hatırlatarak, AB'nin, Türkiye'yi bu konuda desteklemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

AB Komisyonu üyesi Ylva Johansson da Türkiye ile AB arasındaki 18 Mart Mutabakatının hala geçerli olduğunu, göçmenlerle ilgili meseleleri geçen hafta Ankara'ya düzenlediği ziyarette görüştüğünü ve mutabakatın koşularının yerine getirilmesini istediklerini belirtti.

Türkiye'nin düzensiz göçmenler konusunda desteklenmesi gerektiğini ifade eden Johansson, Frontex'ten aldığı Türk Sahil Güvenlik botlarının Yunanistan sularına girdiğine ilişkin iddiaları içeren mektubu da Ankara'daki görüşmelerde gündeme getirdiğini aktardı.