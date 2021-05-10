AB'den İsrail şiddetine 'endişeliyiz' mesajı
İsrail'in Filistinlilere saldırıları aralıksız devam ediyor. Avrupa Birliği, Doğu Kudüs'teki gelişmelerden endişe duyduklarını açıkladı. Tarafları saygı göstermeye davet etti.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı.
İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla şiddet olaylarını artırdı.
Avrupa Birliği (AB), İsrail'in şiddetiyle ilgili açıklama yaptı. AB, Doğu Kudüs'teki gelişmelerden endişe duyduklarını açıkladı. Tarafları saygı göstermeye davet etti.
Yaralı sayısı 331’e çıktı
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yaralı sayısı 331’e çıktı.
İsrail polisi, Anadolu Ajansı kameramanını darbetti
İsrail polisinin saldırılarında Anadolu Ajansı çalışanları art arda yaralandı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da olayları takip eden Anadolu Ajansı kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle darbedildi.
Kameraman Ebu Rumeyle'nin kıyafetleri yırtıldı.