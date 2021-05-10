İsrail polisi bu kez de Anadolu Ajansı kameramanını darbetti
İsrail polisinin saldırılarında Anadolu Ajansı çalışanları art arda yaralandı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da olayları takip eden Anadolu Ajansı kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle darbedildi.
İsrail polisinin saldırısında kameraman Ebu Rumeyle'nin kıyafetleri yırtılırken, plastik mermiyle göğsünden vurulan Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Haruf'a hastanede ilk müdahale yapıldı.
Mescid-i Aksa'da bugün yaşananlar
İsrail polisi sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusunda nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale ediyor. Doğu Kudüs'te yaşananları @trthaber muhabiri Mustafa Fatih Yavuz aktardı.https://t.co/SisTQLRfXY pic.twitter.com/4tIQuTD1ss— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2021
İsrail güçlerinin müdahalesinde şu ana kadar 215 Filistinli yaralandı.
Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü'nden İslam dünyasına çağrı
Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.
Şeyh Kisvani, "Fanatik Yahudiler, bedenlerimizi çiğnemeden Harem’e giremezler" dedi.
İsrail polislerinin Harem-i Şerif’in hürmetini ihlal ettiğini belirten Şeyh Kisvani, İslam dünyasına hitaben, "Nerede onurunuz?" ifadelerini kullandı.
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