Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye ve Macaristan birbirlerinin aşı sertifikasını tanıyacak
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ve Macaristan'ın karşılıklı olarak birbirlerinin koronavirüs aşı sertifikasını tanıma kararı aldığını belirtti.
Bakan Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19 aşısı uygulanan ve bu konuda sertifikası olan Türk ve Macar vatandaşları, test ve karantina zorunluluğu olmadan iki ülke arasında seyahat edebilecek" ifadesini kullandı.
Szijjarto, anlaşmanın yarından itibaren yürürlüğüne gireceğini kaydetti.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Macaristan
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