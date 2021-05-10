Avrupa Birliği (AB), kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleyi güçlendirmek için yeni adımlar atıyor. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, 10 bin euro'nun üzerindeki nakit ödemelerine yasak getirilecek ve bir üst sınır belirlenecek.

Büyük bankalar dahil sektördeki finansal hareketlilik yakından takip edilecek ve bunun için bir ajans kurulacak.

Düzenleme, temmuz ayında kara paranın aklanmasının önlenmesine dönük bir teklifin içinde yer alacak.

AB ajansı izleyecek

O teklife göre, kara paranın aklanması ve terörün finansmanıyla mücadeleyi takip edecek bir AB ajansı kurulacak.

Ajans, büyük bankalar dahil olmak üzere sektördeki finansal hareketliliği takip edecek, kara para aklama mücadele adımlarını izleyecek.

Bu adımla aynı zamanda terörün finansmanına dair şüpheli hareketler de takip edilmiş olacak.

"Ceplerde bu kadar para taşımak zor"

AB Komisyonunun finansal hizmetlerden sorumlu üyesi Mairead McGuinness gazeteye verdiği röportajda, "10 bin euro'luk bir üst sınırdan bahsediyoruz. Ceplerde bu kadar para taşımak zor" dedi.

Kara paranın aklanmasının önlenmesine dönük ilk adım geçen yılın mayıs ayında atılmış, kasım ayında ise Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplantısında uzlaşı sağlanmıştı.