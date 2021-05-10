Emniyet yetkilileri, süpermarket zinciri Countdown'ın Dunedin'deki şubesinde öğleden sonra yaşanan olayda, bıçaklı bir kişinin etrafa saldırdığını açıkladı.

Saldırganın, aralarında kendisine engel olmak isteyen 2 market çalışanının da olduğu 5 kişiyi bıçakladığı belirtildi.

Saldırgan gözaltında

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen yetkililer, saldırganın gözaltına alındığını aktardı.

Sağlık ekiplerinin verdiği bilgiye göre, 3 yaralı yoğun bakım ünitesinde. 1 yaralının tedavisi sürerken, diğer yaralı taburcu edildi.

Süpermarkette bulunan görgü tanıkları, saldırı anında herkesin çığlıklar atarak çıkışa doğru koştuğunu anlattı.

Saldırının nedeni belirsiz

Başbakan Jacinda Ardern, saldırının nedeninin henüz belirlenmediğini vurguladı.

Ardern, polislerin olayı ülke içi terör vakası olarak ele almak için kanıt bulamadıklarına dikkat çekti.

Countdown'dan yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle üzüntü duyulduğu belirtildi.