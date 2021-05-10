İsrail polisi Anadolu Ajansı foto muhabirini göğsünden vurdu
Mescid-i Aksa çevresinde saldırılarını yoğunlaştıran İsrail polisi, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Haruf’u göğsünden plastik mermiyle vurarak yaraladı.
İsrail polisinin 7 Mayıs'taki müdahalesinde sırtına plastik mermi isabet eden Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Haruf, bu kez de Harem-i Şerif’teki olayları takip ettiği sırada göğsünden vurularak yaralandı.
Haruf'un yanı sıra yaralanan başka gazeteciler de olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı editörü de yaralanmıştı
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate müdahalesinde Anadolu Ajansının Orta Doğu ve Kuzey Afrika Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz da yine İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle ayağından vurulmuştu.
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısında yaralanan AA muhabiri Turgut Alp Boyraz, olay anını @trthaber'e anlatıyor. https://t.co/dAtXNOBXph— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 7, 2021
Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları
Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'deki Altı Gün Savaşının yıl dönümünü "Kudüs günü" olarak kutluyor. Bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmışlardı.
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