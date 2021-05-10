İsrail “Kudüs Günü”nde Mescid-i Aksa’da terör estirdi. Fanatik Yahudiler, 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesini işgal etmesini her yıl "Kudüs Günü" olarak kutluyor.

İbrani takvimine göre kutlanan gün, bu yıl ramazanın 28'inci gününe denk geldi. Aşırı sağcı fanatik Yahudi gruplar, bugün Mescid-i Aksa'ya büyük bir baskın düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli ise namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı.

Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.



İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusunda nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale ediyor. Doğu Kudüs'te yaşananları @trthaber muhabiri Mustafa Fatih Yavuz aktardı.https://t.co/SisTQLRfXY pic.twitter.com/4tIQuTD1ss — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2021

İsrail polisinden nöbet tutan Filistinlilere sert müdahale

Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulundu.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da aralarında Kızılay çalışanlarının da bulunduğu 305 kişiyi yaraladı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa üzerinde İHA uçurdu

İsrail polisi Mescid-i Aksa alanı üzerinde insansız hava aracı (İHA) uçurdu. Bunun üzerine çıkan olaylarda polis, Kıble Mescidi ve Kubbetüs Sahra da dahil olmak üzere Harem-i Şerif'teki tüm Filistinlilere müdahale etti.

Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs de yaralıların hastaneye götürüldüğü sırada İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını belirtti.

AA Foto Muhabiri Haruf ikinci kez yaralandı

İsrail polisinin 7 Mayıs'taki müdahalesinde sırtına plastik mermi isabet eden AA foto muhabiri Mustafa Haruf, bu kez de Harem-i Şerif’teki olayları takip ettiği sırada göğsünden aynı şekilde yaralandı.

AA Kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle de İsrail polisi tarafından darbedildi.

Yahudi yerleşimci aracını Filistinlilerin üzerine sürdü



Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı yakınlarında da bir Yahudi yerleşimci aracını, gösteri yapan Filistinlilerin üzerine sürdü.