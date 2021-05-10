Binlerce Filistinli sabah namazını, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kıldı.

Namazın ardından Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

Filistinliler bazı noktalara barikat kurdu

Gösterinin ardından çok sayıda Filistinli, fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da kalarak nöbet tutmaya başladı.

Filistinliler, buldukları tahta ve benzeri şeylerle Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kurdu.

[Fotoğraf: AA]

Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getiren Filistinliler, sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Yahudi yerleşimciler, sabaha doğru Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi yakınlarında toplandı. Cami hoparlöründen yapılan çağrılar üzerine Filistinliler yerleşimcilerin olduğu alana yöneldi. Yerleşimciler bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Yahudi örgütler baskın çağrıları yapmıştı

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs günü" olarak kutluyor.

Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.