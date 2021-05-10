İsrail hükümetinin Filistin'deki Çalışmalarını Koordine Ofisinin, yaptığı yazılı açıklamaya göre, kapatma kararı Gazze'den fırlatılan roket ve yakıcı balonlar nedeniyle alındı.

Ayrıca, insan geçişlerin yapıldığı kapının ikinci bir emre kadar, insani ve istisnai durumlar dışında tüm geçişlere kapalı tutulacak.

Öte yandan İsrail ordusundan bugün sabahın erken saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail'deki Siderot kenti ve bazı bölgelerde alarm sistemlerine ait sirenlerin çaldığı ifade edildi. Açıklamada sirenlerin neden uyarı verdiğine ilişkin bilgi verilmedi.

