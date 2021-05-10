İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa’da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etti.

Olaylarda şu ana kadar en az 215 Filistinli yaralandı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.

"Nerede Selahaddinler?" diye haykıran Şeyh Kisvani, Mescid-i Aksa’nın büyük bir saldırı altında olduğunu vurguladı.

Şeyh Kisvani, "Fanatik Yahudiler, bedenlerimizi çiğnemeden Harem’e giremezler." dedi.

İsrail polislerinin Harem-i Şerif’in hürmetini ihlal ettiğini belirten Şeyh Kisvani, İslam dünyasına hitaben, "Nerede onurunuz?" ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa'da son durum ne?

Binlerce Filistinli sabah namazını, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazın ardından Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Gösterinin ardından çok sayıda Filistinli, fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da kalarak nöbet tutmaya başladı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusunda nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale ediyor. Doğu Kudüs'te yaşananları @trthaber muhabiri Mustafa Fatih Yavuz aktardı.https://t.co/SisTQLRfXY pic.twitter.com/4tIQuTD1ss — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2021

Daha sonra Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla sert bir şekilde müdahale etti.

Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verirken, İsrail polisinin Harem-i Şerif’teki saldırısı devam ediyor.

Baskın çağrıları yapılmıştı

Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre “Kudüs Günü” olarak kutluyor.

Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9- 10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.