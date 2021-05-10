Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal basına yaptığı açıklamada, Şehri Safa ilçesinin Muska bölgesinde yola tuzaklanan bombanın, sivilleri taşıyan yolcu otobüsünün bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin yaralandığını ifade eden Siyal, hayatını kaybedenler arasında çocuklar da olduğunu aktardı.

Taliban mı yaptı?

Afganistan İçişleri Bakanlığı, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban'dan ateşkes kararı

Taliban, Afganistan'da Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca ateşkes uygulayacağını açıklamıştı.

Afganistan hükümetine göre, yaklaşık 10 gündür yani yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.