Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da yolcu otobüsüne saldırı: 11 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de iftar saatinde okul önünde patlayan bombaların ardından şimdi de Zabul vilayetinde yolcu otobüsünün geçişi sırasında yola tuzaklanan bomba patlatıldı. 11 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.
Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal basına yaptığı açıklamada, Şehri Safa ilçesinin Muska bölgesinde yola tuzaklanan bombanın, sivilleri taşıyan yolcu otobüsünün bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin yaralandığını ifade eden Siyal, hayatını kaybedenler arasında çocuklar da olduğunu aktardı.
Taliban mı yaptı?
Afganistan İçişleri Bakanlığı, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Taliban'dan ateşkes kararı
Taliban, Afganistan'da Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca ateşkes uygulayacağını açıklamıştı.
Afganistan hükümetine göre, yaklaşık 10 gündür yani yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.
Etiketler: Afganistan Taliban
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