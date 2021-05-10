Rusya ile Çekya arasında geçen ay yaşanan diplomatik krizin ardından sular durulmuyor.

Prag, 2014 yılında Vrbetice kasabasında meydana gelen askeri mühimmat deposundaki patlamayı yeniden gündeme getirdi ve bu konuda Rus istihbaratına yönelik suçlamayı tekrarladı.

"Moskova bedel ödemeli"

Çekya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Alena Şilerova, uluslararası normlar çerçevesinde Moskova'nın bedel ödemesi gerektiğini açıkladı. Bu kapsamda, yaklaşık 390 milyon lira tazminat talep etme kararını aldıklarını duyurdu.

Bazı siyasetçiler ise Rusya'dan bu şekilde bir tazminatın alınamayacağı görüşünü savunuyor.

Çekya-Rusya diplomat krizi

Çekya geçen ay casusluk yaptıkları gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Suçlamaları reddeden Rusya da 20 Çek diplomatı sınır dışı ederek karşılık vermişti.