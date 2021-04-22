Konuya ilişkin açıklamayı Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek yaptı.

Kulhanek, Rusya'dan, Çekya'nın başkenti Prag'daki Rus Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatların sayısının "keskin biçimde" azaltılmasını istedi.

Çekyalı bakan, Rusya'nın bu talebe uyması için mayıs sonuna kadar vaktinin olacağını söyledi.

Rusya: Karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Çekya'nın Rus diplomatlara yönelik uygulamalarına yakında karşılık verileceğini duyurdu.

Bakanlık sözcüsü Maria Zaharova, "Prag şu anda ilişkileri bozma yolunda" dedi.

Çekya-Rusya diplomatik krizi

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu söylemiş, bu gerekçeyle 18 Rus diplomatın 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini duyurmuştu.

Rusya da Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 20 diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.