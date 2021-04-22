Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD-Meksika sınırına çocuklar için barınak kurulacak
[Fotoğraf: AA]
ABD-Meksika sınırındaki göçmen dramı devam ediyor. Sınırın güneyindeki Meksika yönetimi refakatsiz göçmen çocuklar için 17 barınak açmayı planlıyor. Sınırın ABD tarafındaki Arizona eyaletinde ise göçmen akını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.
ABD-Meksika sınırında 18 yaşından küçük refakatsiz göçmenler için Meksika yönetimi devreye girdi.
Yönetim, sınırdaki binlerce çocuk için 17 barınak kurulmasını planlıyor.
Barınaklar Meksika Çocuk Esirgeme Birimi tarafından inşa edilecek ve işletilecek.
ABD Ulusal Muhafız Birlikleri Meksika sınırında
İnsanlık dramına sahne olan sınırın kuzeyindeki Arizona eyaletinde ise göçmen akını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.
Arizona Valisi Doug Ducey Biden yönetimini harekete geçmeye çağırdı.
Acil durum bildirisi yayınlayan vali, Arizona Ulusal Muhafız Birlikleri’ni de Meksika sınırına konuşlandırdı.
Etiketler: ABD Düzensiz Göçmenler Meksika
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