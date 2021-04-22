ABD-Meksika sınırında 18 yaşından küçük refakatsiz göçmenler için Meksika yönetimi devreye girdi.

Yönetim, sınırdaki binlerce çocuk için 17 barınak kurulmasını planlıyor.

Barınaklar Meksika Çocuk Esirgeme Birimi tarafından inşa edilecek ve işletilecek.

ABD Ulusal Muhafız Birlikleri Meksika sınırında

İnsanlık dramına sahne olan sınırın kuzeyindeki Arizona eyaletinde ise göçmen akını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Arizona Valisi Doug Ducey Biden yönetimini harekete geçmeye çağırdı.

Acil durum bildirisi yayınlayan vali, Arizona Ulusal Muhafız Birlikleri’ni de Meksika sınırına konuşlandırdı.