40 dünya liderinin katıldığı İklim Zirvesi başladı
İklim Zirvesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde çevrim içi olarak başladı. 2 günlük zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 40 lider katılıyor.
Zirvenin açılış oturumunu ABD Başkanı Biden ile yardımcısı Kamala Harris yaptı.
Biden, iklim değişikliği konusunda bilimin inkar edilemeyeceğini ve eylemsiz kalamayacaklarını vurguladı.
Ülkedeki tüm sektörlere iklim değişikliği noktasında önemli görevler düştüğünü söyleyen Biden "ABD, 2030'a kadar sera gazı salınımını yarı yarıya düşürmeyi planlıyor'' dedi.
Liderlerin mesajları
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin 2021-2025 yılları arasında kömür tüketimini kademeli olarak azaltacağını duyurdu.
İngiltere Başbakanı Boris Johson da,''İklim değişikliğini gerçekten durdurmak istiyorsak, o zaman bu yıl ciddi olduğumuzu gösteren yıl olmalı'' dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, iklim konusunda uluslararası güç birliğinden yanayız açıklamasını yaptı.
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