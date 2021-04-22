Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, sabah Suriye topraklarından atılan füze İsrail'in güneyinde havada patladı ve parçaları Ashalim yerleşim bölgesine düştü.

Füze parçalarının düştüğü Ashalim, İsrail'e ait Dimona Nükleer Reaktörünün bulunduğu bölgeye 40 kilometre mesafede yer alıyor.

İsrail ordusu soruşturma başlattı

Düşen parçalar can kaybına yol açmadı ve ağır hasar oluşmadı.

Gazete, hava savunma sistemlerinin füzeyi neden engelleyemediğini belirlemek için İsrail ordusunun soruşturma başlattığını yazdı.

Suriye'den atılan füze İsrail'in güneyine düştü

İsrail ordusu sabah erken saatlerde Suriye'den karadan havaya atılan bir füzenin İsrail'in güneyine düştüğünü, bunun üzerine füzenin ateşlendiği batarya dahil olmak üzere Suriye'de birçok hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

Birçok uluslararası kuruluş tarafından Tel Aviv yönetimine ait nükleer silahların Dimona Nükleer Reaktöründe üretildiği dile getiriliyor.