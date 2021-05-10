Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte yapılan 130 bin testte 5 bin 80 kişiye COVID-19 tanısı konulduğunu açıkladı. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 116 bin 287'ye ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 373 bin 670’e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 158'e geriledi.

24 milyon 215 bin 989 kişi aşılandı

COVID-19 nedeniyle dünden bugüne hayatını kaybedenlerin sayısı 198 artarak 123 bin 31'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 15 bin 63 artışla 3 milyon 619 bin 586'ya ulaştı.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı bugün itibarıyla 24 milyon 215 bin 989 oldu. Aşılananların 7 milyon 468 bin 842'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.