Koronavirüs salgını, stokların azalması gibi nedenler gıda fiyatlarını etkiledi. Dünyada artan gıda fiyatları dikkat çeken bir hale geldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) hazırladığı gıda fiyat endeksi, Haziran 2014'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

[Fotoğraf: AA Arşiv]

"Gıda fiyatlarının kontrol altına alınması planlı üretimden geçiyor"

Peki yükselen gıda fiyatlarında düşüş nasıl sağlanacak? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cahit Sönmez bu soruyu TRT Haber’e cevapladı.

"Küresel düzeyde şu anda gıda fiyatlarında sıkıntı var. Gıda fiyatları, emtia fiyatları yükseliyor. Pandemiyle birlikte ilk başlarda belirsizlikler oldu, pandemi belli korkular yarattı, onun için üretimlerde ülkeler daha muhafazakar olmaya başladı. Uzun vadeye yayılmış politikalarla gıda fiyatlarının kontrol altına alınması amaçlanıyor. Gıda fiyatlarının uzun vadeli kontrol altına alınmasının temel yolu kesinlikle planlı bir üretimden geçiyor. "

[Fotoğraf: AA Arşiv]

Uzmanlar, küresel gıda fiyatlarındaki yükselişin bir süre daha devam edeceğini öngörüyor.