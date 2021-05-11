Binlerce kurban yakını, Srebrenitsa’da yaşanan soykırımın inkar edilmesinin yasaklanması istiyor. Srebrenitsalı aileler gerekli yasanın çıkarılması için uluslararası topluma seslendi.

Yürekleri acı dolu anneler, yaşananların inkar edilmesini kaldıramıyor. Anneler, Srebrenitsa’da yaşananları tüm dünyanın kabul etmesini ve bu suça karışmış herkesin cezalandırılmasını istiyor.

Gözü yaşlı anneler, soykırımın yaşandığı günden beri bu acıyı içinde yaşıyor.

"Bu yasa gelene kadar güven olmayacak"

Şehit annesi Begahata Osmanovic, yasanın çoktan çıkarılması gerektiğini söyleyerek, "Neden hala getirilmedi bilmiyorum. Umut ediyorum ki yakında gelecek. Buna ihtiyacımız var" dedi.

Srebrenitsa ve Jepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic ise konuyla ilgili "Bu yasa gelene kadar güven olmayacak. Bu yasa bizim hakkımız. Annelerin hakkı. Yahudi anneleri koruma altına alındıysa bizim de Boşnaklar olarak alınmamız lazım" dedi.

"Hayatta olduğumuz sürece mücadele edeceğiz"

Srebrenitsa Belediyesi Meclis Başkanı Camil Durakovic, bunun medeniyet toplumunun ayıbı olduğunu söyledi.

"Sesimizi duymuyorlar. Başından soykırım inkar yasasını çıkaracaklar, daha sonra da bu suça karışanlar suçunu üstlenecek. Bu durum dünyanın kaybıdır."

Srebrenitsalı şehit annesi Aisa Omerovic, 1995 yılından beri şehitler için savaştıklarını anlattı.

"Hayatta olduğumuz sürece mücadele edeceğiz. Sonuna kadar kurban edilen şehitlerimiz için dayanacağız."

Kamera: Adis Patkoviç