Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa’da 10 binden fazla sivil acımasızca katledildi.

Srebrenitsa’da katliamlar 8 Mayıs 1992 yılında başladı. Şehirdeki 27 ev, Sırplar tarafından ateşe verilirken 12 sivil yanarak can verdi. Aynı gün 18 sivil şehir merkezinde 30 sivil ise civar köylerde acımasızca katledildi. Katliam kurbanları, 29 yıl sonra can verdikleri yerlerde anıldı.

Amir Kulagliç, ailesindeki bütün erkekleri soykırıma kurban verdi. Ailesindeki ilk kurban babası oldu. Sırplar, kendisini savunamayacak durumda olan Safet Kulagliç’i yakarak katletti.

"Bugün burada bir araya geldik. Amacımız, işlenen suçu ve suçluları unutmadığımız mesajını vermek. Bizim komşularımızdı Sırp milliyetçileri. Onlar neredeyse 20 gün boyunca 30 kişiden fazla masum sivili yaktılar, katlettiler."

"Biz Srebrenitsa anneleriyiz..."

8 Mayıs 1992’de, Srebrenitsa’da farklı yerlerde onlarca sivil katledildi. Katledilenlerin çoğu yaşlı ve kendini savunamayacak durumda olan sivillerdi.

Yaşananların unutulmaması için kurban yakınları şehitlerinin mezarı başındaydı. Anneler, hangi şehidin ne zaman anıldığına bakmaksızın bütün anma etkinliklerine katılıyor. Şehit annesi Mejra Dzogaz da onlardan biri.

"Her şeyimi kaybettim. 2 oğlumu, torunumu, babasını şehit verdim. 3 kız kardeşimin eşlerinin 3'ü de hayatını kaybetti. Neyim varsa kaybettim. 2002 yılında Srebrenitsa’ya geri döndüm. Çocuklarımı burada doğurdum, ben de vefat ettiğim zaman çocuklarımın yanında olmak istiyorum. Hangi anma etkinliği olursa olsun hepsine giderim. Biz Srebrenitsa anneleriyiz..."