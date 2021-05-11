Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Berlin Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Ayten Erdil, sosyal medya sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in saldırılarını insanlık suçu olarak değerlendirdi ve "Bu terörün savunulacak hiçbir yönü yoktur" ifadelerini kullandı. Paylaşımı üzerine Erdil'e partisinden ve sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi.

"Bu yaklaşımı kesinlikle paylaşmıyoruz"

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Berlin Teşkilatı, Ayten Erdil’in paylaşımını Twitter'dan eleştirerek, "Bu yaklaşımı kesinlikle paylaşmıyoruz, CDU’nun politikasıyla bağdaşmaz. Biz onunla konuştuk, yönetim kurulundaki görevini bıraktı" açıklamasını yaptı.

Ayten Erdil'in söz konusu paylaşımını sildiği ve telefonlarını kapatarak kimseyle görüşmek istemediği öğrenildi.