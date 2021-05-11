Yayımlanan kararnameye göre, 12 Mayıs'tan itibaren göreve başlayacak geçici hükümetin başbakanı, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in güvenlik ve savunmadan sorumlu sekreteri emekli Korgeneral Stefan Yanev olacak.

Radev, yayımladığı diğer iki kararnameyle de 4 Nisan'da yapılan seçimin ardından hükümetin kurulamaması nedeniyle 45. parlamentoyu feshetti ve 15 üyeli yeni Merkez Seçim Komisyonunu açıkladı.

Washington Büyükelçiliğinde savunma ataşeliği

Sınırlı yetki sahibi geçici teknokratlar hükümetinin Başbakanı 61 yaşındaki emekli Korgeneral Stefan Yanev daha önce Savunma Bakanlığında daire başkanlığı ve Washington Büyükelçiliğinde savunma ataşeliği yapmıştı.

54 yaşındaki Başbakan Yardımcısı Gılıb Donev ise aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı olacak.

Hukukçu ve eski Milli Soruşturma Servisi Genel Müdürü Boyko Raşkov, kamu düzeni ve güvenlikten sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak geçici hükümetin İçişleri Bakanlığını yapacak.

Dışişleri Bakanı eski büyükelçi

Ekonomist Atanas Pekanov da Başbakan Yardımcısı olarak Avrupa finansal kaynaklarının idaresinden sorumlu olacak.

Geçici hükümetin Dışişleri Bakanı 61 yaşındaki Svetlan Stoev ise geçmişte Almanya, İsveç ve Danimarka’da büyükelçi olarak görev yapmıştı.