İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti hükümetince hazırlanan yeni yasama dönemi programını okudu.

Sözlerine hükümetinin önceliğinin, COVID-19 salgını sonrası "ülkeyi eskisinden daha güçlü, daha sağlıklı ve daha müreffeh yapacak ulusal bir iyileşmeyi sağlamak olduğunu" belirterek başlayan 2. Elizabeth, bunu başarmak için hükümetin ülkenin tüm bölgelerinde fırsatları artıracağını, istihdamı, işletmeleri ve ekonomik büyümeyi destekleyeceğini vurguladı.

"5G mobil kapsama alanı genişletilecek"

Aşılama programının devam edeceği ve Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) için ek finansman sağlanacağını aktaran İngiltere Kraliçesi, hükümetin kanser gibi hastalıklara karşı yeni tedavilere öncülük edeceğini açıkladı.

Hükümetin ülke genelinde ekonomik bağları güçlendireceği, ulusal altyapıya yatırım yapacağı ve 5G mobil kapsama alanını genişleteceğini vurgulayan 2. Elizabeth, bakanların, salgın sırasında öğrenim kayıplarıyla ilgileneceğini, her çocuğun kaliteli bir eğitim almasını ve potansiyelini gerçekleştirebilmesini sağlayacağını söyledi.

Birleşik Krallık'ın bütünlüğü

İngiltere Kraliçesi, hükümetin ırksal ve etnik eşitsizlikleri gidermek için önlemler alacağını duyurdu.

Hükümetin çevreyi korumak için yeni yeşil endüstrilere yatırım yapacağını ifade eden 2. Elizabeth, ülkenin 2050 yılına kadar sera gazı emisyonunu sıfıra indirmeye kararlı olduğunu belirtti.

"Hükümetim demokrasiyi ve anayasayı güçlendirecek ve yenileyecek" diyen İngiltere Kraliçesi, ifade özgürlüğünün korunması ile yürütme, yasama ve yargı arasındaki güç dengesinin sağlanması için düzenlemeler yapılacağını kaydetti.

Bakanların İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'den oluşan Birleşik Krallık'ın gücü ve bütünlüğünü destekleyeceğini dile getiren 2. Elizabeth, Kuzey İrlanda'daki hükümeti güçlendirecek önlemler alınacağını duyurdu.

"Düşmanca faaliyetlere karşı yasal düzenlemeler"

Hükümetin vatandaşlarının güvenliğini artıracağını kaydeden İngiltere Kraliçesi, şiddet içeren suçlarda cezaların artırılacağını, kadınlar ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadele edileceğini söyledi.

2. Elizabeth, hükümetin çocuklar başta olmak üzere herkes için internet güvenliğini sağlamaya öncülük edeceğini belirtti.

Bakanların ordunun modernizasyonu programlarını ilerleteceği ve ülkenin NATO'ya bağlılığını güçlendireceğini ifade eden İngiltere Kraliçesi, "Yabancı devletlerin düşmanca faaliyetlerine karşı yasal düzenlemeler yapılacak" dedi.

Kraliçe'ye oğlu eşlik etti

Genelde Buckingham Sarayı'ndan atlı arabanın içinde ve Kraliyet atlıları eşliğinde çıkıp Westminster'daki tarihi parlamento binasına giden Kraliçe 2. Elizabeth, bu kez otomobili tercih etti.

Eşi Prens Philip geçen ay öldükten sonra ilk kez bir etkinliğe katılan Kraliçe 2. Elizabeth'e Lordlar Kamarasında oğlu Prens Charles eşlik etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Sembolik tören

İngiltere'de Kraliçe'nin yeni yasama dönemlerinin başında parlamentoya giderek hükümetin bir yıllık programını özetlediği konuşması sembolik bir törenle gerçekleştiriliyor.

Buckingham Sarayı'ndan gelen Kraliçe ve kendisine eşik eden kişinin Lordlar Kamarasındaki tahtlara oturmasının ardından, Kraliyet yetkilisi parlamentonun alt kanadı olan ve bakanlar ile milletvekillerinin bulunduğu Avam Kamarasına giderek milletvekillerini Lordlar Kamarasına, Kraliçe'yi dinlemeye davet ediyor.

Tören, siyasetin monarşiden bağımsızlığını simgeliyor

Bu davette Kraliçe'nin temsilcisi, milletvekillerini çağırmak için Avam Kamarasına doğru yürüyor ancak kamaranın kapısı Kraliyet temsilcisinin yüzüne kapanıyor, temsilci ise kapıyı 3 kez çalıyor. Bunun üzerine kapı açılıyor ve Kraliçe'nin asası alınarak Lordlar Kamarasına geçiliyor.

Tören, parlamentonun ve siyasetin monarşiden bağımsızlığını simgeliyor. Kraliçe'nin parlamentoda bulunduğu süre boyunca ise tarihi Westminster Sarayı'nda Birleşik Krallık bayrağı yerine monarşinin bayrağı dalgalanıyor.

Keçi derisinden kap ve parşömen kağıdı

Başbakan ve milletvekillerinin Lordlar Kamarasına geçmesinin ardından ise Kraliçe 2. Elizabeth konuşmasına başlıyor. Kraliçe'nin konuşmasını okuduğu kağıt, parşömen kağıdına el yazısıyla yazılıyor ve mürekkebinin kuruması en az 3 gün sürüyor. Konuşmanın kitapçığı ise keçi derisinden yapılmış kap içinde taşınıyor.

İngiltere'de tasarıların yasalaşması için Kraliçe'nin onayı gerekiyor. 95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in konuşmasını çok sayıda lord, bakan, milletvekili ve diplomat dinliyor. Törenin sonunda ise Kraliçe Buckingham Sarayı'na dönüyor.