İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda babası ve ağabeyini kaybeden Filistinli çocuğun, cenaze töreninde sevdiklerine vedası yürekleri yaktı.

Sosyal medya sitelerinde paylaşılan görüntüde, 12 yaşındaki küçük Bera ağlayarak, 39 yaşında hayatını kaybeden babası Sabır Süleyman ve 16 yaşında öldürülen ağabeyi Muhammed Süleyman'ın omuzlarda taşınan cenazelerinin arkasından koşuyor ve babasına son kez bakmak istediğini söylüyor.

Cenaze alayına yetişen ve babasına dokunmaya çalışan küçük çocuk gözyaşları içinde, "Allah sana kolaylık versin babacığım" diyor.

Küçük çocuğun bu acılı vedası, cenazeye katılan diğer Filistinlileri de gözyaşlarına boğdu.

Sabır Süleyman ve oğlu Muhammed, İsrail uçaklarının Cibaliya kentinin doğusundaki Tel el-Kaşif bölgesine düzenlediği hava saldırılarında şehit olmuştu.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Buna karşılık İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 9'u çocuk, 1'i kadın 25 Filistin şehit olmuş, 115 kişi yaralanmıştı.