İsrail'in eğitim ve savunma bakanları birbirine girdi

İsrailli iki bakan arasındaki tartışma, geçen hafta Eğitim Bakanı Bannett’in Savunma Bakanı Liberman’ı Gazze Şeridi'ne yönelik politikalarının yanlış olduğu ve bu politikaların güneydeki İsraillileri tehlikeye attığını söylediği açıklamayla başladı.

Savunma Bakalı Avigdor Liberman, Yedinoth Ahranoth’la yaptığı röportajda Eğitim Bakanı'na cevap verdi.

Liberman, Bannett için, "Binlerce Filistinli Arap’a İsrail vatandaşlığı vererek, iki uluslu bir devlet kurmayı amaçlayan zavallı" ifadelerini kullandı.

Liberman: Küresel ısınmadan beni suçlamadığı için şanslıyım

Liberman ayrıca Eğitim Bakanı'nın seçim çalışmalarına başladığını belirterek, "Eğitim konusunda hiç konuşmuyor. Knesset’te koltuk kazanmak için eğitim ve güvenliği feda etmeye istekli. Küresel ısınmadan beni suçlamadığı için şanslıyım" dedi.

Bennett: Liberman'ın Hamas'a saldırmasını bekliyorum, bana değil

Eğitim Bakanı ise Liberman’ı Hamas karşısında zayıf olmakla suçlayarak, “Bakan Liberman'ın Hamas'a saldırmasını bekliyorum, bana değil. Liberman'ın Hamas'a karşı politikası zayıf ve solcu. Bütün hükümeti sola çekiyor. Hamas her geçen gün daha fazla zafer kazanıyor" diye konuştu.

İsrail Eğitim Bakanı Bennett ayrıca, Gazze Şeridi’nden İsrail’e doğru balon uçuranların vurulması gerektiğini savunarak, onların masum çocuklar değil terörist olarak tanımlanmasını istedi.

Kaynak: Jpost, Israel National News