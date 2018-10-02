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Katalanlar Madrid yönetimini protesto etti

İspanya'nın Barselona kentinde Katalonya'da yapılan referandumunun birinci yıldönümünde binlerce kişi sokaklara döküldü, Madrid yönetimini protesto etti.

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İspanya'nın Barselona kentinde binlerce kişi sokaklara çıkarak, Katalonya'da yapılan referandumunun yıldönümünde Madrid yönetimine tepki gösterdi. 

Oy sandıkları ile yürüdüler, sloganlar attılar, merkezi hükümeti protesto ettiler.

Göstericilerin Katalan Parlamentosuna girmek istemesine polisin sert müdahalesi tansiyonu yükseltti.

6 kişi gözaltına alındı

Parlamento etrafında toplanan göstericiler polis barikatlarını yıktı. Polis, göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtı. 

Koşturmaca ara sokaklarda devam etti. Olaylarda çok sayıda kişi yaralandı. Barselona'da 6 kişi gözaltına alındı. 

Madrid yönetimi Katalonya'da geçen yıl 1 Ekim'de yapılan referandumun yasa dışı olduğunu duyurmuştu.  Katalan lider Carles Puigdemont ülkeden kaçarken Özerk yönetimin diğer bakanları da tutuklanmıştı.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Madrid, KATALAN, ayrılıkçı
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