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California’da 24 saatte 2 uçak düştü

ABD'nin California eyaletindeki Brackett Havaalanı çevresinde 24 saat içerisinde 2 uçak düştü.

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Californiada 24 saatte 2 uçak düştü

Los Angeles’ın kuzeyinde bulunan La verne ilçesindeki Brackett Havaalanı çevresinde, 24 saat içerisinde 2 uçak düştü.

Dün Cessna tipi 2 kişilik bir uçak, iniş pistine yaklaşırken düşmüştü. Uçağın pilotunun acil durum çağrısı yaparak havaalanına dönmeye çalıştığı ancak kısa süre sonra uçağın düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği belirtilmişti. Uçakta bulunan diğer kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

Olayın üzerinden 24 saat geçmeden bugün sabah yerel saat ile 11.55’te Brackett Field Havaalanında bir uçağın pist sonuna yakın yandığı duyuruldu. Yangına müdahale eden La Verne İtfaiyesi alevleri söndürdü. La Verne Polis Şefi Nick Paz yaptığı yazılı açıklamada, uçakta bulunan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, "Yapılan ön incelemede uçağın içerisinde sadece bir kişi bulunduğu tespit edildi" denildi.

Her iki olay da Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurumu tarafından inceleniyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: yangın, California, Brackett Havaalan
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